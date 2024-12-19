Количество обращений к началу прямой линии с президентом России превысило 2,2 млн

Количество обращений к началу прямой линии с президентом России Владимиром Путиным превысило 2,2 млн. Об этом сообщили модераторы.

8 декабря на сайте moskva-putinu.ru стартовал прием вопросов для прямой линии с российским лидером. Песков отмечал, что удовлетворить все просьбы россиян невозможно, но они не останутся без внимания.

В частности, накануне супружеская пара, граждане Италии, позвонили в кол-центр прямой линии президента РФ и попросили помочь им получить российские паспорта.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. Как сообщал ТАСС, журналисты начали с раннего утра собираться у Гостиного Двора в Москве в преддверии мероприятия, несмотря на 15-градусный мороз.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее на прямую линию с Путиным поступили жалобы о нехватке в аптеках РФ физраствора.