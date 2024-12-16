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Россияне пожаловались Путину на нехватку физраствора в аптеках

На прямую линию с Путиным поступили жалобы о нехватке в аптеках РФ физраствора

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Денис Абрамов/РИА Новости

Граждане в ходе приема обращений в кол-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным» пожаловались на отсутствие в российских аптеках физраствора. Об этом сообщили ТАСС в «Народном фронте».

Отмечается, что на фоне отсутствия физраствора в аптеках, его стоимость на маркетплейсах увеличилась в 10 раз — до 300–400 рублей. Особенно остро ощущается нехватка больших упаковок, которые используются для капельниц.

Например, жители Владимирской области отметили, что физраствора в местных аптеках нет более месяца. В некоторых других регионах препарата нет с октября.

«Народный фронт» провел рейдовые мероприятия во всех субъектах России, чтобы установить остроту и актуальность проблемы. В результате острые случаи нехватки физраствора в аптеках были выявлены в Алтайском крае, Кабардино-Балкарии, Орловской и Мурманской областях, Калмыкии.

8 декабря на сайте moskva-putinu.ru стартовал прием вопросов для прямой линии с российским лидером. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, удовлетворить все просьбы россиян невозможно. Представитель Кремля также указал, что тем не менее они не останутся без внимания.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией. До этого совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия коронавируса.

Ранее глава «Ростелекома» спрогнозировал высокий уровень кибератак на прямую линию Путина.

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