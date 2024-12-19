МВД РФ поможет с документами гражданам Италии, обратившимся к Путину

Министерство внутренних дел (МВД) России поможет супругам из Италии, обратившимся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об урегулировании их правового статуса в стране. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что граждане Италии позвонили в кол-центр прямой линии президента РФ и попросили помочь им получить российские паспорта.

По данным МВД, Патриция Безереди и Виктор Биндас прибыли в Россию в октябре 2024 года с туристической целью. Супруги решили получить разрешение на временное проживание в РФ, но у Патриции к тому времени был недействительный паспорт, поэтому она не смогла подать заявление. После этого муж и жена обратились за помощью к Путину.

Волк уточнила, что специалисты миграционного подразделения повторно изучат все обстоятельства и предпримут меры, чтобы помочь семейной паре оформить необходимые документы и урегулировать свой правовой статус в Российской Федерации.

Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени и продлится приблизительно до 15 часов.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией, она продолжалась 4 часа 3 минуты.

Как сообщал ТАСС, журналисты начали с раннего утра собираться у Гостиного Двора в Москве в преддверии мероприятия, несмотря на 15-градусный мороз. От проезжей части, по которой к зданию прибывают передвижные телевизионные станции, корреспондентов отделяет барьер. Для обычных машин движение в этом районе с полуночи перекрыто.

Ранее сообщалось, что Путин получил более 2 млн сообщений к прямой линии.