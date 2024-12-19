Путин получил более 2 млн сообщений к прямой линии

Число обращений от российских граждан к прямой линии президента России Владимира Путина приближается к 2 млн за три часа до эфира. Об этом сообщает «Россия 24».

По состоянию на 9 утра к прямой линии поступило 2 003 165 вопросов. Прием сообщений продолжится вплоть до завершения эфира программы.

Тем временем, как сообщает ТАСС, журналисты уже начали собираться у Гостиного Двора в Москве в преддверии мероприятия, несмотря на 15-градусный мороз. От проезжей части, по которой к зданию прибывают передвижные телевизионные станции, корреспондентов отделяет барьер. Для обычных машин движение в этом районе с полуночи перекрыто.

Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени и продлится приблизительно до 15 часов. Федеральные телеканалы, такие как Первый канал, «Россия 1», выделили для ее трансляции три часа эфирного времени.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией, она продолжалась 4 часа 3 минуты.

Ранее в Кремле перечислили самые частые вопросы россиян к прямой линии Путина.