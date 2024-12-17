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Работы по очистке побережья от мазута в Краснодарском крае приостановлены до утра

Работы по очистке побережья в Анапе и Темрюкском районе приостановили до утра

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opershtab23/VK

Работы по очистке берега от мазута в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края приостановлены до утра 18 декабря. Об этом РИА Новости рассказал министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергей Штриков.

В результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе в Черном море произошел разлив нефтепродуктов, после чего в Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС.

По предварительным оценкам, в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что оперативные штабы развернули в городах Анапа и Темрюк в связи с обнаружением пятен мазута у берегов. На месте работали волонтеры, 267 сотрудников экстренных служб, было задействовано 50 единиц техники.

В АТОР считают, что последствия аварии могут ликвидировать до Нового года.

Ранее в речном пароходстве оценили причины крушения танкеров «Волгонефть» у Крыма.

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