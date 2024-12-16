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В речном пароходстве оценили причины крушения танкеров «Волгонефть» у Крыма

В речном пароходстве заявили, что танкеры «Волгонефть» могли переждать шторм

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The Russian Southern Transport Prosecutor's Office via AP

Ответственность за крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе может лежать как на капитанах судов, принявших решение выходить в рейс в непогоду, так и на администрации порта. Об этом газете «Взгляд» сообщил источник в речном пароходстве. Он подчеркнул, что эксплуатация таких судов должна быть особенно аккуратной, поскольку построили их еще в 70-х годах.

«Многие детали трагедии остаются неясны. Однако в большинстве крушений ответственность за произошедшее принимает на себя капитан судна. Не исключаю, что решение об отправке в рейс в плохую погоду принимал именно он. Обычно, возможность отстояться и переждать шторм всегда имеется», — сказал эксперт.

Что касается речного порта, по его словам, если судно только отошло от берега, администрация могла не порекомендовать команде задержать рейс.

Для того, чтобы точно определить виновных, предстоит детально разобраться в ситуации, заключил источник.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение накануне. Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, причиной аварии стал шторм. В результате произошел разлив нефтепродуктов — на каждом из судов было около четырех тысяч тонн мазута.

Сообщалось также, что двое членов экипажа находятся в тяжелом состоянии, тогда как еще девять человек госпитализированы со средней степенью тяжести в больницу Анапы. Капитан танкера «Волгонефть 212» сумел выжить — он наглотался воды с мазутом, потерял сознание, также получил ушиб позвоночника и обморожение. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела.

Ранее эколог оценил риски срыва курортного сезона после крушения нефтяных танкеров.

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