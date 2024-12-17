Нефтепродукты вынесло на берег после крушения танкеров в Керченском проливе

Оперативные штабы развернули в городах Анапа и Темрюк в связи с обнаружением пятен мазута у берегов. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что мазут обнаружили утром 17 декабря при мониторинге береговой полосы. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе, уточнил губернатор.

«По моему поручению экстренно развернули оперативные штабы в двух муниципалитетах под председательством глав МО», — написал Кондратьев, отметив, что группы регионального отряда «Кубань-СПАС» МЧС РФ направлены для ликвидации последствий.

На месте в настоящее время работают 267 сотрудников экстренных служб, задействовано 50 единиц техники. Количество сил и средств могут увеличить при необходимости.

15 декабря два нефтяных танкера потерпели крушение в Керченском проливе. По предварительным оценкам, в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута.

Ночью 17 декабря сообщалось, что пятна мазута общей площадью около 100 квадратных метров нашли юго-восточнее места крушения судов.

Ранее в речном пароходстве оценили причины крушения танкеров «Волгонефть» у Крыма.