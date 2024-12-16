Стало известно количество мазута, который вытек из потерпевших крушение танкеров

По предварительным оценкам, из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» вытекло в Черное море около 3,7 тысячи тонн мазута. Об этом РИА Новости сообщил источник.

«Предварительно, из двух танкеров всего вытекло порядка 3,7 тысячи тонн мазута. Цифры будут уточняться, специалисты продолжают работу», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, большая часть нефтепродуктов, находившихся на борту танкеров, не попала в море. Всего же танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, причиной произошедшего крушения стал шторм. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов — на каждом из них было около четырех тысяч тонн мазута.

Сообщалось также, что двое членов экипажа находятся в тяжелом состоянии, тогда как еще девять человек госпитализированы со средней степенью тяжести в больницу Анапы. Капитан танкера «Волгонефть 212» сумел выжить — он наглотался воды с мазутом, потерял сознание, также получил ушиб позвоночника и обморожение. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела.

Также сообщалось, что вечером 15 декабря операцию по спасению экипажа танкера «Волгонефть 239» приостановили на фоне неблагоприятных погодных условий и темного времени суток. Утром 16 декабря спасатели возобновили работу, с танкера эвакуировали всех членов экипажа. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее сообщалось, что в РФ оценят экологический ущерб после крушения танкеров в Керченском проливе.