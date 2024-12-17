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В двух муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС после разлива нефти

Режим ЧС ввели в Анапе и Темрюкском районе Кубани после разлива нефти

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Shutterstock

В двух муниципальных образованиях Краснодарского края ввели режим ЧС после разлива нефти в результате инцидента с крушением танкеров. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергей Штриков, его слова приводит ТАСС.

Он рассказал, что в настоящее время волонтеры и специальные службы собирают мазут на территории пляжа в поселке Благовещенское. По словам Штрикова, территория была загрязнена со стороны Темрюкского района и Анапского муниципального образования. В двух муниципальных образованиях этих районов — Анапе и Темрюкском районе — во вторник ввели режим ЧС.

15 декабря два нефтяных танкера потерпели крушение в Керченском проливе. По предварительным оценкам, в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что оперативные штабы развернули в городах Анапа и Темрюк в связи с обнаружением пятен мазута у берегов. На месте работают 267 сотрудников экстренных служб, задействовано 50 единиц техники.

Ранее спасатели эвакуировали всех членов экипажа танкера «Волгонефть-239».

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