В АТОР заявили об отсутствии угрозы для купального сезона после аварии танкеров

Угрозы для купального сезона после аварии танкеров в Керченском проливе нет, последствия могут ликвидировать до Нового года. Такое мнение высказал в разговоре с изданием «Подъем» член президиума «Ассоциации Туроператоров» (АТОР) Сергей Ромашкин.

Подобные истории происходили не раз за последние 10 лет, отметил Ромашкин.

«Я думаю, в пределах двух-трех недель ситуация будет устранена вот эта. Опасности для сезона нет. Думаю, уже даже до следующего года удастся ликвидировать последствия», — считает он.

Пока сложно говорить о снижении спроса на туристические путевки из-за аварии. Если никакой опасности люди не увидят через три месяца, то будут планировать поездки, добавил член президиума АТОР.

17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что мазут, оказавшийся в море после крушения танкеров в Керченском проливе, вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. В связи с этим развернуты оперативные штабы.

Ранее в речном пароходстве оценили причины крушения танкеров «Волгонефть».