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Момент взрыва, который привел к гибели начальника войск РХБЗ, попал на видео

В сети появилось видео момента взрыва, при котором погиб генерал Кириллов

В сети появилось видео, предположительно, момента взрыва у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов. Кадры публикует Telegram-канал «ПОТОК».

На кадрах видна вспышка рядом с подъездом дома. После этого у некоторых находящихся рядом автомобилей сработала сигнализация, а с их крыш слетел снег.

Взрыв произошел в районе 06:10 утра. Незадолго до этого к подъезду дома подъехал служебный автомобиль с водителем, который должен был отвезти Кириллова на работу.

Мощность взрывного устройства составила от 200 до 300 граммов тротила. Оно было привязано к ручке электросамоката, припаркованного возле подъезда. Следственный комитет России квалифицировал убийство Кириллова как теракт.

Ранее в Госдуме пообещали наказание убийцам генерала Кириллова.

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