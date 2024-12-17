Следственный комитет квалифицировал как теракт убийство начальника войск РХБЗ

Следственный комитет (СК) квалифицировал как теракт убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

«Главным следственным управлением СК России по Москве по факту гибели в столице двух военнослужащих расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)», — подчеркнула она.

Сообщалось, что следствие полагает, что за убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Кириллов в течение многих лет систематически и с фактами разоблачал преступления Запада и Североатлантического альянса.

На Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Их смерть подтвердили в СК. По данным ведомства, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила. Днем ранее на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц.

Ранее стало известно, как самокат с СВУ оказался у дома в Москве.