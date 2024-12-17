Робота-сапера привезли на место взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Робот-сапер работает на месте взрыва на Рязанском проспекте, где погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его водитель. Он уже обследовал подозрительный каршеринг, припаркованный во дворе дома», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что место происшествия оцеплено, туда никого не пускают.

Рано утром 17 декабря Telegram-канал SHOT сообщил о сильном взрыве на Рязанском проспекте неподалеку от кафе.

Позднее Mash сообщил, что в результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ Кириллов и его помощник — они выходили из подъезда, в этот момент сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Взрывчатка могла быть примотана к ручке электросамоката.

До этого стало известно, что газовый баллон взорвался в кабине грузового автомобиля Volvo, двигавшегося по кольцевой дороге в Москве.

В результате водитель грузового автомобиля получил сильные ожоги лица и рук. Выбраться из машины мужчине помогли очевидцы происшествия. Граждане оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, а подоспевшие врачи увезли его в больницу имени Ф.И. Иноземцева.

Ранее на заправочной станции в Краснодарском крае взорвалась машина.