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МИД оценил усилия новых властей Сирии по «работе над ошибками»

МИД РФ: власти Сирии говорят о новом государстве «с учетом ошибок прошлого»

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Министерство иностранных дел России обращает внимание на действия нового руководства Сирии, направленные на стабилизацию внутренней ситуации в республике, выражая надежду на продолжение дружеских отношений между двумя странами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальное заявление ведомства.

«Москва внимательно отслеживает текущие события в Сирии, особенно после того, как существенная часть ее территории попала под контроль альянса вооруженных формирований, действующих под эгидой так называемого Командования военных операций, возглавляемого Ахмадом Шараа», — сообщили в МИД.

Российские дипломаты подчеркнули, что новые власти уже озвучили свое намерение способствовать восстановлению работы государственного аппарата, обеспечению общественного порядка и безопасности, а также энергично противодействовать преступным элементам и недопущению внесудебных расправ.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что деятельность российских военных баз в Сирии должна быть свернута для того, чтобы Евросоюз согласился на диалог с новой властью в Дамаске.

Ранее Асад пообещал предоставить отчет о событиях в Сирии.

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