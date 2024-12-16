Асад рассказал, как он узнал о падении Дамаска

Бывший президент Сирии Башар Асад заявил, что о падении Дамаска он узнал, находясь на военной базе России в Хмеймиме. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

Он также утверждает, что военная база РФ якобы подверглась массовой атаке беспилотников, пока он находился там.

Сегодня, 16 декабря, Башар Асад впервые прокомментировал свое бегство из страны, заявив, что оставался в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря.

Как отметил Асад, оставаться президентом в стране после захвата власти «террористами» невозможно и бессмысленно. По его словам, его эвакуации в Россию предшествовал крах армии и паралич государственных институтов.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее Сирия призвала БРИКС помочь стране в восстановлении.