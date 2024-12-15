СК возбудил два уголовных дела по факту крушения танкеров в акватории Черного моря

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Об этом сообщили в Telegram-канале управления СК по Крыму и Севастополю.

В ведомстве уточнили, что дела возбуждены по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Информация о пострадавших уточняется.

«К месту происшествия выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов для осмотра территории, проведения всех необходимых следственных действий», — говорится в сообщении.

Утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным Росморречфлота, причиной произошедшего стал шторм. На борту судов находились команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов.

В МЧС сообщили, что один из танкеров получил повреждения и сел на мель, а второй в результате произошедшего лег в дрейф. В ликвидации последствий ЧП принимают участие 50 сотрудников экстренных служб и 11 единиц техники.

Ранее появились кадры разрубленного ударом волны в Керченском проливе танкера.