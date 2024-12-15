Появились кадры разрубленного ударом волны в Керченском проливе танкера

Очевидцы сняли на видео танкер, который терпит бедствие в Керченском проливе после удара волны. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах, снятых с находящегося рядом судна, видна одна из частей танкера, которая торчит из воды.

По данным канала, судно разрубило пополам волнами. Mash утверждает, что аналогичная проблема наблюдалась у кораблей, которые в 1990-е годы превращали из полноценных танкеров в класс «река — море».

Утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным Росморречфлота, причиной произошедшего стал шторм. На борту судов находились команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов.

В МЧС сообщили, что один из танкеров получил повреждения и сел на мель, а второй в результате произошедшего лег в дрейф. В ликвидации последствий ЧП принимают участие 50 сотрудников экстренных служб и 11 единиц техники.

Ранее спасатели начали эвакуировать моряков с тонущих танкеров в Керченском проливе.