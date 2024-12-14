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Путин заявил о готовности России дать отпор противникам по всему фронту

Путин заявил, что Россия готова дать отпор противникам по всему фронту

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Александр Казаков/РИА Новости

Россия может дать противникам отпор по всему фронту. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия».

Он отметил, что любой возможный шантаж или попытки помешать России извне не дадут никаких результатов.

«Готовы дать отпор, что называется, по всему фронту. А он проходит не только по линии боевого соприкосновения. Решающее противостояние затрагивает все стороны нашей жизни», — сказал он.

Путин добавил, что в России спрос на сильных и решительных людей растет.

Во время выступления Путин также заявил, что Россия будет решительно противодействовать попыткам подорвать единство страны и готова оказать сопротивление «по всем фронтам».

Также Путин заявил, что все представленные в Парламенте РФ партии единодушно поддерживают меры, направленные на обеспечение безопасности жителей Донбасса и Новороссии.

Ранее Путин высоко оценил депутатов, принявших участие в СВО.

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