Путин высоко оценил решение депутатов отправиться на СВО

Участие российских депутатов разных уровней в специальной военной операции (СВО) является мужественным и смелым шагом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия», который проходит в Национальном центре «Россия», пишет ТАСС.

«Многие депутаты Государственной думы от «Единой России», региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину. Это мужественный, смелый шаг, достойный всяческого уважения. Спасибо вам», — сказал российский лидер.

Также Путин заявил, что все представленные в парламенте РФ партии единодушно поддерживают меры, направленные на обеспечение безопасности жителей Донбасса и Новороссии.

До этого в ходе выступления российский президент заявил о близости призыва «своих не бросаем» каждому россиянину.

Кроме того, глава государства призвал собравшихся активизировать работу по поддержке ветеранов боевых действий и их семей и уделять особое внимание участникам специальной военной операции (СВО), вернувшимся после тяжелых ранений.

Ранее участники съезда «Единой России» встретились с бойцами СВО в московских госпиталях.