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Путин заявил о спросе на таких решительных людей, как ветераны СВО

Путин: страна нуждается в ветеранах СВО

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Спрос на сильных и решительных людей растет, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Национальном центре «Россия» на XXII съезде партии «Единая Россия». Его слова опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что спрос на сильных, решительных людей, которые прошли через серьезные испытания и готовы брать на себя ответственность, крайне высок, и такая необходимость существует в стране.

Он подчеркнул, что это не случайно, так как на выборах различного уровня по всей стране в этом году поддержку избирателей получили более трехсот его боевых товарищей — ветеранов специальной военной операции. Люди доверяют таким кандидатам и рассчитывают на их принципиальность, честность и профессионализм.

Во время выступления Путин также заявил, что Россия будет решительно противодействовать попыткам подорвать единство страны и готова оказать сопротивление «по всем фронтам».

Также Путин заявил, что все представленные в Парламенте РФ партии единодушно поддерживают меры, направленные на обеспечение безопасности жителей Донбасса и Новороссии.

Ранее Путин оценил участие депутатов разных уровней в СВО.

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