Взрывы раздались на Украине в Киевской области в районе Вышгорода. Об этом написало украинское издание «Страна».

В Киевской области и еще в восьми регионах страны включились сирены воздушной тревоги.

Накануне несколько мощных «прилетов» зафиксировали в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, после прилетов возник сильный пожар.

До этого стало известно, что шесть энергообъектов в трех районах Львовской области Украины получили повреждения в результате взрывов. Заместитель главы региональной военной администрации региона Андрей Годик заявил, что есть разрушения, их масштабы устанавливаются.

Утром в пятницу, 13 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил о начале массированного ракетного удара по объектам на территории Украины.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.