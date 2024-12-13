На шести энергообъектах Львовской области произошли взрывы

Шесть энергообъектов в трех районах Львовской области Украины повреждены в результате утренних взрывов. Об этом сообщил заместитель главы региональной военной администрации региона Андрей Годик в эфире украинского телемарафона на ТСН.

Он отметил, что есть разрушения, их масштабы устанавливаются.

Утром 13 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил о начале массированного ракетного удара по объектам на территории Украины. По его словам, российские военные с 5:00 мск обстреливают украинские объекты критической инфраструктуры. Взрывы произошли в как минимум четырех регионах. Речь шла о Киевской, Ивано-Франковской, Одесской и Хмельницкой областях.

Украина на фоне ударов по энергетической инфраструктуре запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран: Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии.

Ранее на Украине у половины потребителей пропал свет.