Россиянам пообещали восстановление туризма в Абхазию в 2025 году

Для Абхазии туристическая отрасль крайне важна, так как 45–50% доходов в экономику страны приходит именно из нее. Все существующие проблемы будут решены до начала нового туристического сезона, поэтому в 2025 году турпоток из России восстановится, заверил вице-президент Альянса турагентств РФ Алексан Мкртчян.

«Они не будут рубить сук, на котором сидят. <…> Я ни на 1% не сомневаюсь: к лету будут в Абхазии и электричество, и туристы», — заявил эксперт в пресс-центре НСН.

Большая часть пятизвездочных отелей в Абхазии, где в феврале пройдут выборы, имеют генераторы для выработки электроэнергии на случай ее отключения, напомнил Мкртчян. Зимой, по его мнению, страна посидит «на голодном пайке», а после выборов, назначенных на февраль, ситуация начнет меняться. Уже в апреле потянется традиционный турпоток, после чего туризм восстановится, пообещал специалист.

«Вот поэтому все волнения в Абхазии – не в июле – августе, а в октябре – ноябре. До марта решают вопросы, с апреля начинают зарабатывать деньги», — заключил он.

До этого вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что бизнесом Абхазии идёт воспитательная работа — лишение турпотока из России, который был основной статьей дохода республики. Он напомнил, что Минэкономразвития России выпустило запрет туроператорам продавать туры в Абхазию, который вряд ли отменят до конца года.

С 8 декабря в Абхазии ввели почасовую подачу электроэнергии, а накануне вся страна осталась без электричества из-за аварии на единственной в стране ГЭС. Власти попросили у России возобновления социальных выплат (во многом страна решала вопрос энергообеспечения за счет инвестиций из РФ), но Кабмин РФ пока не дал ответ. Подробнее о социально-экономическом и энергетическом кризисе в Абхазии, вызванном сокращением поддержки со стороны России, в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Абхазии выразили надежду на укрепление союзнических отношений с РФ.