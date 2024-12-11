В Абхазии не получили ответ на просьбу о разморозке финансовой помощи

Кабмин РФ пока не дал ответ на просьбу абхазского правительства о разморозке финансовой поддержки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Абхазии.

«Мы не получили ответ из правительства России на письмо, которое направили на имя Михаила Мишустина 9 декабря с просьбой о возобновлении софинансирования зарплат бюджетникам», — заявили представители правительства республики.

4 декабря исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Бганба провел совещание с членами правительства. В ходе заседания он заявил о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики и не исключил, что из-за этого в республике придется ввести режим ЧС.

11 декабря стало известно, что вся Абхазия осталась без электричества.

Подробнее о социально-экономическом и энергетическом кризисе в Абхазии, вызванном сокращением поддержки со стороны России, в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали условие возобновления выплат Абхазии.