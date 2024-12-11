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Абхазия осталась без электричества

Абхазия осталась без электричества из-за остановки Ингурской ГЭС

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Томас Тхайцук/РИА Новости

Вся Абхазия осталась без электричества после того, как Ингурская гидроэлектростанция (ГЭС) остановила работу из-за критически низкого уровня воды. Об этом сообщили РИА Новости в «Черноморэнерго».

«Остановка работы ИнгурГЭС, света нет на всей территории республики», — заявили в организации.

4 декабря исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Бганба провел совещание с членами правительства. В ходе заседания он заявил о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики и не исключил, что из-за этого в республике придется ввести режим ЧС.

С 10 декабря в Абхазии закрыли школы и детсады из-за энергодефицита.

Подробнее о социально-экономическом и энергетическом кризисе в Абхазии, вызванном сокращением поддержки со стороны России, в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили, стоит ли ехать в Абхазию на фоне энергетического кризиса.

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