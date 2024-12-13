В России назвали «воспитательной работой» остановку продажи туров в Абхазию

С абхазским бизнесом идет воспитательная работа — лишение турпотока из России, который был основной статьей дохода республики. Об этом «Газете.Ru» сказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

«Пока абхазы сопротивляются утверждению тех норм, которые привели к отставке их президента [когда Россия получала бы преференции], поэтому с абхазским бизнесом идет воспитательная работа — лишение турпотока из России, который был основной статьей дохода республики. Российским операторам запрещена на текущий момент реализация туров в Абхазии. Когда в Абхазии начались беспорядки, Минэкономразвития России выпустило запрет нашим туроператорам продавать туры в Абхазию. Запрет действует до его отмены. В 2024 году вряд ли стоит ждать отмены запрета. Но надо учесть, что никто не мешает туристам самостоятельно покупать билеты в Абхазию и проживание там. Вот на это запрета нет», — отметил Мурадян.

По его словам, практика показывает, что до нуля спрос туристов на Абхазию точно не падает, потому что есть те, кому, как говорится, и проблемы с электричеством не мешают, и вообще они уже все запланировали. Он призвал понимать, что Абхазия в массе своей была популярна как ультрабюджетное направление. По его прогнозу, после выборов президента Абхазии и некой стабилизации в республике можно ожидать отмены запрета Минэка. Мурадян отметил, что Абхазия важна для России, так как снимает нагрузку по туристам с Краснодарского края. Вице-президент допустил, что из-за закрытия Абхазии в Краснодарском крае возникнет переизбыток туристов, что приведет к дефициту мест в объектах размещения и росту цен на отдых.

С 9 декабря в Абхазии начали действовать ограничения на подачу электроэнергии, согласно которым жители получают свет не более пяти часов в сутки.

Ранее, 30 октября 2024 года, республика подписала соглашение с Россией об инвестиционной деятельности. Документ предусматривал реализацию масштабных российских проектов на территории Абхазии. Однако часть населения и оппозиция выразили опасения, что это соглашение может привести к распродаже национальных земель и ресурсов иностранным инвесторам. Возмущение по этому поводу вызвало значительный общественный резонанс и недовольство, поскольку многие жители посчитали, что национальные интересы республики окажутся ущемленными. Протесты и беспорядки привели к отставке президента республики Аслана Бжании. В итоге парламент Абхазии отказался ратифицировать это соглашение.

Ранее в гостиницах Абхазии «Газете.Ru» сообщили о снижении турпотока россиян.