Флаги России и Абхазии на акции протеста у здания администрации президента Абхазии в Сухуме, ноябрь 2024 года

Абхазия просит Россию разморозить финансирование зарплат и других соцвыплат И. о. премьера Абхазии попросил Мишустина возобновить замороженные соцвыплаты

Абхазия переживает социально-экономический и энергетический кризис, вызванный сокращением поддержки со стороны России. И.о. премьера республики Валерий Бганба обратился к Москве с просьбой возобновить финансирование социальных выплат, приостановленных осенью. На фоне энергодефицита и финансовых трудностей власти вынуждены вводить жесткие ограничения: сокращать подачу электричества, закрывать школы и перераспределять бюджетные средства. Ситуация обостряется низким уровнем воды в Джварском водохранилище, что ставит под угрозу работу ключевой ИнгурГЭС и стабильность энергоснабжения республики.

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты, приостановленные Москвой с сентября этого года.

«Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты», — сказал Бганба ТАСС.

Россия с ноября прекратила финансирование Абхазии, за исключением пенсионных выплат. При этом Абхазия вынуждена закупать электроэнергию из России для покрытия энергодефицита, что существенно увеличивает финансовую нагрузку.

Ситуация усугубляется продолжающимся снижением уровня воды в Джварском водохранилище, обеспечивающем работу ИнгурГЭС — основного источника энергии для региона.

По данным Бганбы, приток воды в водохранилище составляет всего 35 кубометров в секунду, а уровень воды достиг критической отметки в 409,8 метра. Производство электроэнергии резко сократилось, и республика получает около 2,5 млн кВт⋅ч в сутки вместо необходимых 7,5 млн кВт⋅ч. Чтобы компенсировать дефицит, Абхазия потребляет 5 млн кВт⋅ч российского перетока ежедневно. Однако при отсутствии средств на оплату этот объем будет сокращен, что вынудит власти усилить ограничения энергоснабжения.

Ограничения в Абхазии

С 9 декабря свет в Абхазии подается всего 4 часа 40 минут в дневное время, ночью электричество пока не отключают. Однако на заседании штаба по энергетике обсуждалась перспектива дальнейших сокращений — вплоть до шести часов электроснабжения в сутки.

На фоне кризиса приостановлена работа образовательных учреждений с 11 по 17 декабря из-за невозможности обеспечения отопления.

В больницах установлены дизельные генераторы, однако ресурсы для их работы ограничены. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что для стабильного функционирования медицинских учреждений требуется не менее 5 тонн топлива в сутки.

Социально-экономическое положение республики остается крайне сложным. Исполняющий обязанности министра финансов Владимир Делба заявил, что первоочередное финансирование направлено на выплаты сотрудникам силовых структур. В дальнейшем планируется покрыть задолженности перед другими категориями бюджетников, включая врачей и работников социальной сферы. Однако средств на выплаты зарплат бюджетникам в полном объеме пока нет.

Ситуация осложняется решением России поставлять электроэнергию по коммерческой цене.

На фоне нарастающего кризиса власти обсуждают введение режима чрезвычайного положения. Помимо проблем с энергоснабжением, внимание уделяется борьбе с нелегальным майнингом криптовалют. Майнинг-фермы потребляют до 45 мегаватт электроэнергии, что эквивалентно значительной части ресурсов энергосистемы. С 10 декабря интернет в Абхазии будет отключаться ночью с полуночи до семи утра.

«Необходимо оперативно решать вопросы энергоснабжения, обеспечения топливом и выплаты заработных плат. Мы держим ситуацию под контролем», — заявил и.о. президента Абхазии Бадра Гунба.

Россия отложила ратификацию соглашения о беспошлинном вывозе товаров в Абхазию

Совет Госдумы решил отложить на более поздний срок ратификацию протокола о торговом режиме с Абхазией, который был запланирован на 11 декабря, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. В начале ноября правительство России представило в Госдуму поправки (N764425-8) к соглашению о торговле с Абхазией, в рамках которых предполагается временное расширение перечня товаров, вывозимых без вывозной пошлины с 27 июля по 31 декабря 2024 года.

Действующее соглашение предусматривает освобождение от таможенных пошлин товаров, которые Абхазия ввозит из России. Россия, в свою очередь, не взимает пошлины на товары, ввозимые из Абхазии. Однако объемы беспошлинного вывоза некоторых товаров, таких как бензин и дизельное топливо, регулируются ежегодно. В случае превышения согласованных объемов, применяется стандартная ставка вывозной пошлины.

Поправки предполагают, что с 27 июля по 31 декабря 2024 года существенно расширится перечень товаров, вывозимых в Абхазию без таможенных пошлин. Однако теперь их ратификация отложена на неопределенный срок.

Инвестиционное соглашение с Россией

В октябре 2024 года между Абхазия и Россия подписали инвестиционное соглашение, которое предусматривало значительные экономические преференции для российских компаний. Документ вызвал резонанс в республике: оппозиция сочла его угрозой национальному суверенитету. По мнению критиков, условия соглашения предоставляли российскому бизнесу чрезмерный контроль над стратегическими отраслями экономики Абхазии.

Протесты, начавшиеся в Сухуме сразу после публикации текста соглашения, охватили ключевые города республики. Акции возглавили представители оппозиции, которые требовали отставки руководства страны. Давление улицы вынудило президента Аслана Бжанию и премьер-министра Александра Анкваба уйти в отставку.

В декабре парламент Абхазии отказался ратифицировать соглашение, ссылаясь на несоответствие национальным интересам.

Это решение усилило напряженность в отношениях с Россией, которая ранее предоставляла значительную финансовую и энергетическую поддержку республике. На фоне протестов и экономического кризиса Москва приостановила софинансирование социальных выплат и увеличила стоимость поставляемой электроэнергии.

Абхазия оказалась в сложной ситуации, пытаясь сбалансировать политические риски и экономическую зависимость от России.

Досрочные выборы президента республики назначены на 15 февраля 2025 года.