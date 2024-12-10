ВСУ понесли серьезные потери в Курской области, насчитав 39 460 военнослужащих, а также потеряли 234 танка, 294 боевых машины пехоты и БТР. Об этом заявил депутат Государственной Думы Николай Иванов, слова которого передает РИА Новости.

В результате боевых действий 308 артиллерийских орудий были уничтожены и превратились в бесформенный металлолом.

На пленарном заседании Иванов отметил, что «киевский режим Зеленского и наемники со всего мира вторглись в Курскую область и платят высокую цену за свои действия». Он добавил, что среди уничтоженной техники также значатся 1241 бронированная машина и 40 зенитно-ракетных комплексов.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны рассказали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Госдуме рассказали о концлагерях ВСУ.