Российские военные освободили село Новоивановка в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Новоивановка», — говорится в сообщении.

В МО также добавили, что войска РФ нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольское и Свердликово.

О том, что Вооруженные силы России взяли под контроль Новоивановку, неофициально сообщалось еще 10 декабря. Связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный ветер» отмечал, что в результате ожесточенных боев за населенный пункт ВСУ потеряли более 1,2 тыс. человек.

А 11 декабря в МО сообщили об освобождении двух других курских сел — Дарьино и Плехово.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее появились кадры, как ВСУ лишились танка Abrams в Курской области.