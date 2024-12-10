Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали о разрушениях в Курской области из-за атак ВСУ

Депутат Иванов: ВСУ разрушили 1366 предприятий и 1112 км дорог в Курской области

close
Depositphotos

Украинские военнослужащие в Курской области разрушили 1366 предприятий, уничтожили 400 социальных объектов и разрушили 1112 км дорог. Об этом заявил депутат Госдумы от региона Николай Иванов в ходе пленарного заседания, передает РИА Новости.

«Разрушены 1366 промышленных предприятий и объектов предпринимательства на сумму 17 миллиардов 375 миллионов рублей, 400 объектов социальной сферы на сумму 58,3 миллиарда рублей», — заявил он.

По словам депутата, вся сельскохозяйственная техника, которая попала в руки ВСУ, была переправлена на Украину. Иванов добавил, что порядка 12% от всех дорог в Курской области стали непригодны для использования. Он отметил, что на данный момент территорию региона покинули более 58 тыс. человек, из-за чего экономика испытывает нехватку квалифицированных работников.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны рассказали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Госдуме рассказали о концлагерях ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами