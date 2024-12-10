В Госдуме рассказали о разрушениях в Курской области из-за атак ВСУ

Украинские военнослужащие в Курской области разрушили 1366 предприятий, уничтожили 400 социальных объектов и разрушили 1112 км дорог. Об этом заявил депутат Госдумы от региона Николай Иванов в ходе пленарного заседания, передает РИА Новости.

«Разрушены 1366 промышленных предприятий и объектов предпринимательства на сумму 17 миллиардов 375 миллионов рублей, 400 объектов социальной сферы на сумму 58,3 миллиарда рублей», — заявил он.

По словам депутата, вся сельскохозяйственная техника, которая попала в руки ВСУ, была переправлена на Украину. Иванов добавил, что порядка 12% от всех дорог в Курской области стали непригодны для использования. Он отметил, что на данный момент территорию региона покинули более 58 тыс. человек, из-за чего экономика испытывает нехватку квалифицированных работников.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны рассказали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Госдуме рассказали о концлагерях ВСУ.