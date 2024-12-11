Российские военные освободили два села в Курской области

Российские военные группировки «Север» освободили населенные пункты Дарьино и Плёхово в Курской области. Об этом сообщает Минобороны в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Кроме того, они нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ в районах девяти населенных пунктов Курской области.

Также авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах четырех населенных пунктов Курской области и пяти в Сумской области Украины.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее названо число бойцов ВСУ, взятых в плен в Курской области за все время атаки.