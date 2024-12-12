Еще одного фигуранта арестовали по делу экс-сенатора Савельева

Нового фигуранта по делу бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева — Сергея Дюкова — заключили под стражу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Такое решение принял Басманный суд Москвы, поскольку Дюков мог уклониться от уголовной ответственности. Фигурант обвиняется в подстрекательстве и соучастии в покушении. Он признает свою вину.

Находящийся в следственном изоляторе бывший сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев обвиняется в заказе своего бизнес-партнера. Сотрудники правоохранительных органов задержали Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации 2 августа. Генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с обращением в Совет Федерации о лишении неприкосновенности задержанного сенатора.

В конце сентября Савельеву продлили арест, он будет находиться под стражей до 2 января 2025 года.

Двух фигурантов дела Савельева арестовали еще в марте текущего года. Среди задержанных — Юрий Нефедов, в отношении которого дело возбудили 19 марта. Мужчина ранее не был судим, имеет заболевания и является ветераном боевых действий в Афганистане.

Ранее экс-сенатор Савельев пожаловался на маленький телевизор в камере СИЗО.