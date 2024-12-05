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Экс-сенатор Савельев пожаловался на маленький телевизор в камере СИЗО

Mash: сидящий в СИЗО экс-сенатор Савельев пожаловался на маленький телевизор

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Телеграм-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Обвиняемый в заказе своего бизнес-партнера бывший сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, который сидит в СИЗО, пожаловался на слишком маленький телевизор в камере и попросил разрешения на покупку нового. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, бывший сенатор сейчас сидит в специзоляторе «Кремлевский централ» на территории «Матросской тишины». В его камере также живут три соседа, при этом стоит восемь коек, а также холодильник и телевизор, который Савельев назвал «неприлично маленьким». При этом он пожаловался, что администрация СИЗО запрещает ему купить новую плазму за свой счет.

Правоохранители задержали Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации 2 августа. Его подозревают в причастности к организации покушения. Генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с обращением в Совет Федерации о лишении неприкосновенности задержанного сенатора.

Двух фигурантов дела Савельева арестовали еще в марте текущего года. Среди задержанных — Юрий Нефедов, в отношении которого дело возбудили 19 марта. Мужчина ранее не был судим, имеет заболевания и является ветераном боевых действий в Афганистане.

Согласно выписке из реестра недвижимости, Савельев проживал в центре Москвы в квартире стоимостью более 240 млн рублей. По данным документа, площадь квартиры составляет 247,2 кв. метра.

Ранее защита сенатора Савельева подала жалобу на его арест.

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