Двух фигурантов дела Савельева арестовали в марте

Двое фигурантов дела сенатора Дмитрия Савельева находятся под арестом с марта нынешнего года. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

«По версии следствия, это посредники между Савельевым и тем, кто должен был исполнить ликвидацию Ионова, бывшего бизнес-партнера Савельева», — отметил источник.

Он уточнил, что среди задержанных — Юрий Нефедов, в отношении которого дело возбудили 19 марта В материалах дела обратили внимание, что Нефедов ранее не был судим, имеет заболевания и является ветераном боевых действий в Афганистане.

2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. Его подозревают в причастности к организации покушения.

Позже стало известно, что генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с обращением в Совфед о лишении неприкосновенности задержанного сенатора.

Ранее супруга задержанного сенатора Савельева рассказала, что муж просил ее не приезжать в РФ.