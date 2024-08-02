Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства

Генпрокурор РФ попросил СФ лишить неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в Совет Федерации (СФ) с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«В полном соответствии с действующим законодательством Генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора РФ Савельева Дмитрия Владимировича в связи с установлением его причастности к организации убийства», — заявил собеседник агентства.

Савельев является сенатором от Тульской области с 2016 года. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

С октября 2016-го по ноябрь 2023-го Савельев был членом комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, а позднее вошел в комитет по экономической политике.

В конце июня военный суд Луганской народной республики приговорил Героя России из Мамадышского района Татарстана Ирека Магасумова к 11 годам лишения свободы за убийство девушки, с которой он и его сослуживцы познакомились в баре «Панорама» в Луганске.

Ранее генпрокурор РФ связал теракты в «Крокусе» и Дагестане с просчетами властей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами