Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства

Генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в Совет Федерации (СФ) с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«В полном соответствии с действующим законодательством Генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора РФ Савельева Дмитрия Владимировича в связи с установлением его причастности к организации убийства», — заявил собеседник агентства.

Савельев является сенатором от Тульской области с 2016 года. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

С октября 2016-го по ноябрь 2023-го Савельев был членом комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, а позднее вошел в комитет по экономической политике.

В конце июня военный суд Луганской народной республики приговорил Героя России из Мамадышского района Татарстана Ирека Магасумова к 11 годам лишения свободы за убийство девушки, с которой он и его сослуживцы познакомились в баре «Панорама» в Луганске.

Ранее генпрокурор РФ связал теракты в «Крокусе» и Дагестане с просчетами властей.