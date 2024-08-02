Cенатора Савельева задержали в здании Совфеда. Его подозревают в организации убийства РИА Новости: задержанный сенатор Савельев имел в пользовании дом в Британии

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев задержан в здании Совета Федерации, его подозревают в организации убийства предпринимателя Сергея Ионова в августе 2023 года. Чтобы изобличить Савельева, сотрудники правоохранительных органов организовали инсценировку убийства, а генпрокурору России Игорю Краснову пришлось обращаться в Совфед с просьбой лишить сенатора неприкосновенности. Сам Савельев назвал улики против него сфабрикованными, а его супруга заявила, что его могли «подставить».

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев задержан на выходе из зала заседаний Совета Федерации, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.

«Он вышел из зала, а там его задержали», — заявил Тимченко.

Савельева подозревают в организации убийства предпринимателя. По данным следствия, в августе 2023 года он поручил своему знакомому организовать убийство за денежное вознаграждение. Мотивом Следственный комитет считает личную неприязнь. Знакомый сенатора попытался найти исполнителя заказа, об этом узнали правоохранительные органы, которые организовали инсценировку убийства .

«После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ведомство не называет имени предпринимателя, который должен был стать жертвой. По данным ТАСС, это бывший партнер сенатора Сергей Ионов, который был осужден в 2022 году за растрату в особо крупном размере (1,6 млн рублей) в одной из фирм.

«Согласно материалам, речь идет о Сергее Ионове, который, по данным базы столичных судов, был осужден за необоснованное обогащение за счет средств компании «Оптомониторинг». В 2020 году он взыскал с фирмы 1,6 млн рублей. Однако компания подала встречный иск и попыталась взыскать с Ионова почти 25 млн рублей, но суд присудил компании лишь 1 млн рублей», — пишет ТАСС.

В Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «организация приготовления к убийству» (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Коллеги из Совфеда не возражали

Чтобы задержать Савельева, генеральный прокурор России Игорь Краснов обращался в Совет Федерации с просьбой лишить того неприкосновенности.

«Совет Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 98 Конституции принял постановление о лишении неприкосновенности сенатора Савельева Дмитрия Владимировича и дал согласие на его задержание, привлечение в качестве обвиняемого, производство обыска и применение меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Членство Савельева в партии «Единая Россия» будет приостановлено на время следственных действий, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в партии.

Дмитрий Савельев — член Совета Федерации от Тульской области, состоит в комитете СФ по экономической политике. С 1999 по 2016 год был депутатом Госдумы, с октября 2016 года — членом Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Тульской области. Вновь стал сенатором от Тульской области 23 сентября 2021 года. Член президиума Тульского регионального политсовета партии «Единая Россия».

«Бред и подстава»

Сам Савельев назвал уголовное преследование необоснованным, а факты против него – «сфабрикованными», сообщил РБК сенатор Тимченко. Он подчеркнул, что у задержанного «будет возможность с помощью адвокатов оспорить, привести контраргументы».

Супруга сенатора Ольга сообщила Mash, что перед задержанием муж предупреждал ее о возможных проблемах и просил не возвращаться в Россию из-за рубежа, где учатся их дети. Он предположила, что ее супруга «могли подставить».

«Я знаю просто своего мужа, поэтому это какой-то бред, это какая-то подстава. У меня есть предположения, откуда, но сейчас нужно время какое-то», — сказала женщина.

В беседе с телеканалом «Звезда» она заявила, что находится «в подвешенном состоянии», всю информацию получает только в интернете, с адвокатами пока не связывалась.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети жены сенатора, в день задержания семья готовилась к его дню рождения — 3 августа Савельеву исполнится 56 лет.

Дом в Британии и жена на Bentley

По данным Telegram-канала 112, после задержания Савельева в его доме в Одинцовском районе Подмосковья прошел обыск. Сенатора доставили туда перед допросом, в здании также находились его жена и сыновья. По информации «Известий», среди основных объектов недвижимости семьи Савельевых — жилой дом площадью в 1321 кв. м. и квартира в 247 кв. м, они находятся в долевой собственности его сыновей.

Кроме того, как пишет Telegram-канал SHOT, на сенатора и его родственников зарегистрирован дом площадью около 500 кв. м в Великобритании и семь участков общей площадью 15,6 гектара, а также «гаражи, целый набор нежилых помещений, баня, сторожка и гостевой дом». Как уточнило агентство РИА Новости, дом в Британии находился в пользовании семьи с 2016 года.

«По состоянию на 2020 год, семья продолжала иметь в пользовании этот объект недвижимости», — говорится в сообщении агентства.

Также, по данным SHOT, Савельевы владеют внедорожником Range Rover, мотоциклом Harley Davidson и автомобилем ВАЗ-2105. При этом супруга сенатора Ольга, как пишет 112, ездит на Bentley.

«Что касается дохода, то за 2021 год Савельев задекларировал 178 млн рублей (жена Савельева получила за 2021 год 60,9 млн рублей)», — сообщил канал Baza.