Сенатору Савельеву продлили арест

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей сенатору Дмитрию Савельеву. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Срок ареста сенатора продлили на три месяца. Таким образом, Савельев будет находиться под стражей до 2 января 2025 года.

Правоохранители задержали Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации 2 августа. Его подозревают в причастности к организации покушения. Генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с обращением в Совет Федерации о лишении неприкосновенности задержанного сенатора.

Двух фигурантов дела Савельева арестовали еще в марте текущего года. Среди задержанных — Юрий Нефедов, в отношении которого дело возбудили 19 марта. Мужчина ранее не был судим, имеет заболевания и является ветераном боевых действий в Афганистане.

Согласно выписке из реестра недвижимости, Савельев проживал в центре Москвы в квартире стоимостью более 240 млн рублей. По данным документа, площадь квартиры составляет 247,2 кв. метра.

Ранее защита сенатора Савельева подала жалобу на его арест.