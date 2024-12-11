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Минпросвещения пообещало обсудить введение в школах оценки по поведению

Минпросвещения: эксперты обсудят вопрос о введении в школах оценки по поведению

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Эксперты и представители общественности обсудят возможность введения в школах оценки по поведению, пообещали в пресс-службе Министерства просвещения России. Об этом пишет ТАСС.

«Вопрос введения оценки по поведению требует широкого экспертного и общественного обсуждения. После детальной проработки внесем предложение в рамках разработки стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года», — заявили в ведомстве.

10 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что оценка за поведение в школах в случае ее возвращения должна быть равноценна другим оценкам. Глава государства призвал обсудить инициативу с родителями и специалистами.

Вернуть в школы оценку за поведение в марте этого года также предлагал глава СПЧ Валерий Фадеев. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в свою очередь заявил, что ведомство не против введения такой оценки, но призвал определить критерии ее выставления.

Ранее в Госдуме заявили, что учителя поддержат возвращение в школы оценок за поведение.

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