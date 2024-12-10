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В Госдуме обсудят возврат оценок за поведение в школах

Депутат Лантратова: учителя поддержат возвращение в школы оценок за поведение

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Российские учителя поддержат возвращение оценки за поведение в школах, о котором на заседании СПЧ говорил президент Владимир Путин. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Учителя поддержат президента в этом вопросе. Сейчас им довольно тяжело в некоторых случаях с учениками выстроить нормальную работу. Иногда ребята срывают урок, а учитель даже плохую оценку за поведение ему поставить не может, потому что поведение школьников не оценивается. Конечно, это неправильно. Мы с коллегами в Госдуме вернули школе воспитательную функцию, следующим шагом должны стать как раз оценки за поведение. Обсудим эту тему на заседании комитета по просвещению», — сказала Лантратова.

10 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что оценка за поведение в школах в случае ее возвращения должна быть равноценной с другими оценками. Глава государства призвал обсудить инициативу с родителями и специалистами.

Вернуть в школы оценку за поведение в марте этого года предложил глава СПЧ Валерий Фадеев. Комментируя инициативу, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство не против введения такой оценки, однако необходимо определить критерии ее выставления.

Ранее в России предложили устраивать в школах дни без домашних заданий.

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