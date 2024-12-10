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Появились кадры последствий взрыва в Махачкале

Последствия взрыва газа в Махачкале попали на видео

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Телеграм-канал «Dagpravda | Новости Дагестана»

Издание «Дагестанская правда» опубликовало в своем Telegram-канале видеоролик, на котором показаны последствия взрыва газа в районе Центральной мечети в Махачкале.

На кадрах видно, что в результате инцидента на одном из этажей дома были выбиты стены. Также в нескольких квартирах оказалось повреждено остекление.

По данным Telegram-канала «Махачкала №1», в результате взрыва пострадали два человека.

О взрыве в Махачкале сообщил Telegram-канал Mash Gor. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Абубакарова.

5 декабря в селе Чонтаул в Дагестане взорвалась газовоздушная смесь в частном доме. Пострадали три человека, в том числе подросток. В результате взрыва также обрушились две комнаты.

19 ноября в поселке Ленинкент в Махачкале произошел взрыв в частном жилом доме. По данным МЧС, в результате есть пострадавшие. На место направили сотрудников оперативных служб. В республиканском министерстве здравоохранения сообщили, что после взрыва в больницу был доставлен один человек.

Ранее глава Дагестана предостерег жителей от незаконных врезов в газопроводы.

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