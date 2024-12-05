В Дагестане взорвался газ в частном доме, пострадали несколько человек

В селе Чонтаул в Дагестане взорвалась газовоздушная смесь в частном доме. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, пострадали три человека, в том числе подросток. В результате взрыва также обрушились две комнаты.

До этого по меньшей мере трое человек пострадали в результате взрыва в жилом многоэтажном доме в азербайджанском Сумгайыте. Спасателям удалось извлечь одного человека из-под завалов.

Всего госпитализировали троих человек. Пациентов 1977, 2007 и 2010 годов рождения с тяжелыми ожогами поместили в реанимационное отделение Республиканского центра скорой и неотложной медпомощи.

В конце ноября в селе Пседах в Ингушетии произошел взрыв газа, который полностью уничтожил дом. Ко взрыву привело неисправное газовое оборудование. На кадрах, снятых камерой наблюдения на соседнем строении, можно было увидеть, как мощный взрыв, сопровождающийся огненной вспышкой, буквально разрывает одноэтажный жилой дом на куски.

Ранее глава Дагестана предостерег жителей от незаконных врезов в газопроводы.