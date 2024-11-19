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В Махачкале произошел взрыв в частном доме

МЧС: в поселке Ленинкент произошел взрыв в частном доме, есть пострадавшие

В поселке Ленинкент в Махачкале произошел взрыв в частном жилом доме. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МЧС по Республике Дагестан.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Кизилюртовская. По предварительной информации, в результате взрыва есть пострадавшие. На место направили сотрудников оперативных служб.

Причины произошедшего не уточняются.

10 ноября в Алексеевском районе Москвы ребенок пострадал при взрыве электрокамина. По данным SHOT, инцидент произошел в многоэтажке по улице Павла Корчагина, в это время дома находилась несовершеннолетняя. Она смогла выбежать на улицу и попросить о помощи.

17 ноября житель Владивостока грозился устроить взрыв в многоэтажке после ссоры с женой. Очевидцы пытались успокоить россиянина и вызвали экстренные службы. Потребовалось около получаса, чтобы мужчина отказался от идеи взорвать дом. Злоумышленник требовал, чтобы на место пришла жена, с которой он поссорился.

Ранее в Удмуртии произошел взрыв в заводском цеху.

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