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Глава Дагестана предостерег жителей от незаконных врезов в газопроводы

Меликов напомнил об опасности незаконных врезов в газопроводы

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Телеграм-канал Сергей Меликов

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к жителям региона в связи со случаями обнаружения незаконного подключения к газовым сетям, предостерегая о потенциальной опасности для жизни, связанной с подобными действиями. В своем Telegram-канале он опубликовал видеозаписи рейдовых мероприятий, проведенных в поселке Ленинкент в Махачкале.

Меликов отметил, что в ходе проверок были устранены нелегальные подключения к газораспределительным сетям более чем 20 частных домов на двух улицах поселка.

«Неужели нужно объяснять, что это не только незаконно, но и крайне опасно для жизни?» — написал он под видео. Он также добавил, что самовольные пользователи часто применяют некачественные материалы для несанкционированных подключений.

«Как итог — утечки газа, взрыв, пожар, трагедия. <...> Я обращаюсь к тем, кто до сих пор не ценит жизнь и здоровье. Подобные нарушения влекут за собой серьезные последствия — от крупных штрафов до уголовной ответственности. Если вам это должен сказать глава республики, то я повторяю: одумайтесь. Подумайте о себе и своих близких», — подчеркнул Меликов.

В октябре гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов заявил, что стоимость газификации частного дома в России составляет 100-120 тыс. руб.

Ранее в ФАС оценили уровень газификации России.

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