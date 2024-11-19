В минздраве Дагестана сообщили о пострадавших в Махачкале

После взрыва бытового газа в махачкалинском поселке Ленинкент в больницу был доставлен один человек. Об этом сообщает Telegram-канал республиканского министерства здравоохранения.

«Специалисты Республиканской клинической больницы оказывают помощь пострадавшему при хлопке газа в Ленинкенте. Предварительно состояние его расценивается как среднетяжелое. В стационаре имеется все необходимое для лечения», — сообщили в дагестанском Минздраве.

До этого в поселке Ленинкент в Махачкале произошел взрыв в частном жилом доме.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Кизилюртовская.

17 ноября житель Владивостока грозился устроить взрыв в многоэтажке после ссоры с женой. Очевидцы пытались успокоить россиянина и вызвали экстренные службы. Потребовалось около получаса, чтобы мужчина отказался от идеи взорвать дом. Злоумышленник требовал, чтобы на место пришла жена, с которой он поссорился.

Ранее в Удмуртии произошел взрыв в заводском цеху.