В районе Центральной мечети в Махачкале произошел взрыв

Взрыв в районе Центральной мечети в Махачкале. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По предварительным данным канала, в одной из квартир на улице Абубакарова взорвался газ.

На прошлой неделе в селе Чонтаул в Дагестане взорвалась газовоздушная смесь в частном доме. По данным РЕН ТВ, пострадали три человека, в том числе подросток. В результате взрыва также обрушились две комнаты.

До этого по меньшей мере трое человек пострадали в результате взрыва в жилом многоэтажном доме в азербайджанском Сумгайыте. Спасателям удалось извлечь одного человека из-под завалов.

Всего госпитализировали троих человек. Пациентов 1977, 2007 и 2010 годов рождения с тяжелыми ожогами поместили в реанимационное отделение Республиканского центра скорой и неотложной медпомощи.

В конце ноября в селе Пседах в Ингушетии произошел взрыв газа, который полностью уничтожил дом. Ко взрыву привело неисправное газовое оборудование.

Ранее глава Дагестана предостерег жителей от незаконных врезов в газопроводы.