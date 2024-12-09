В ООН рассказали о ситуации с провозом гумпомощи в Сирию

Все три контрольно-пропускных пункта на северо-западной границе Сирии с Турцией открыты и используются для ввоза гуманитарной помощи. Об этом заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке.

По его словам, и ООН, и партнеры организации оказывают помощь сирийскому народу, в том числе недавно перемещенным лицам.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск — столицу Сирии. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее сообщалось, что оппозиция в Сирии взяла под контроль провинцию, где находятся военные базы России.