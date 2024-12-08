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Очевидцы рассказали о «масштабном пожаре» во дворце Асада

ТАСС: во дворце Асада не было масштабного пожара, небольшое возгорание потушено

Очевидцы опровергли данные о масштабном пожаре во дворце президента Башара Асада в Дамаске, передает ТАСС.

По их словам, крупного возгорания в здании не было и сейчас тоже нет.

«Горели какие-то вещи в одном из залов, быстро потушили», — добавил очевидец.

До этого агентство AFP сообщило в соцсети X о том, что был подожжен зал приемов президентского дворца Асада. Это произошло после того, как он был разграблен.

28 ноября стало известно, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Позже в МИД России сообщили, что политик решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в сеть попали кадры роскошной усадьбы Асада.

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