Дипломаты начали розыск россиян для эвакуации из Сирии

В Сирии российские дипломаты разыскивают граждан РФ для эвакуации из страны. Об этом Mash сообщил департамент ситуационного кризисного центра МИД.

Как отмечает Telegram-канал, покинуть республику непросто из-за того, что крупнейшие аэропорты в Дамаске и Алеппо прекратили работу по меньшей мере на 10 дней.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Позже в МИД России сообщили, что политик решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.