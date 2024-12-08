Корейская оппозиция требует проверки легитимности ввода военного положения

Оппозиция Южной Кореи потребовала расследовать легитимность указа о введении военного положения в стране. Об этом пишет «Рёнхап».

Запрос оппозиционной Демократической партии о проведении постоянного специального расследования легитимности ввода военного положения был направлен 6 числа и будет рассмотрен на пленарном заседании парламента 10-го числа. Также в этот день будет рассмотрен законопроект об импичменте министру юстиции Пак Сон Чжэ и комиссару Национального полицейского управления Чо Чжи Хо. Оба законопроекта будут вынесены на голосование 12 декабря.

До этого глава МВД Южной Кореи Ли Сан Мин ушел в отставку.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Позже парламент отменил военное положение. Также сам Юн Сок Ёль заявил, что намерен отозвать указ о введении военного положения в стране в ходе предстоящего заседания кабинета министров.

Между тем оппозиционные партии в Южной Корее внесли в парламент проект импичмента президента. Голосование по нему может пройти 6-7 декабря.

Ранее президенту Южной Кореи присвоили статус подозреваемого по делу о мятеже.