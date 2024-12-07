В Южной Корее не смогли объявить импичмент президенту

Национальное собрание (парламент) Республики Корея не смогло набрать нужного числа голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю. Об этом свидетельствует интернет-трансляция пленарного заседания.

В ходе заседания за отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200. Голосование проходило в отсутствие большинства представителей правящей партии «Гражданская сила», которая контролирует в парламенте 108 мест.

Как стало известно, депутаты покинули зал после отрицательного голосования по законопроекту о проведении специального расследования, которое было начато против супруги президента Ким Гон Хи.

Перед проведением голосования по импичменту президенту руководитель фракции оппозиционной «Объединенной демократической партии» Пак Чхан Дэ поименно называл всех депутатов правящей партии. Политик особо выделял тех 18 законодателей, которые проголосовали за отмену военного положения.

Регулярная сессия южнокорейского парламента заканчивается 10 декабря. Планируется 11 декабря открыть внеочередную сессию, в ходе которой политики смогут вновь представить проект импичмента и проголосовать по этому вопросу в течение ближайших 72 часов.

3 декабря президент Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Глава государства объяснил свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы», а также защитить свободный конституционный порядок в стране. В свою очередь журналисты связали действия южнокорейского президента с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Затем оппозиционные партии в Южной Корее внесли в парламент проект импичмента президента.

Ранее президент Южной Кореи извинился за военное положение.